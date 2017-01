Neuer Geschäftsführer bei P7S1-Tochter 7Commerce

© ProSiebenSat.1

Wechsel in der Geschäftsführung von 7Commerce: Mark Spencer Klimmek (Foto) wechselt Anfang Februar zur ProSiebenSat.1-Tochter und folgt auf Daniel Raab, der das Unternehmen verlassen wird. 7Commerce behält damit seine Doppelspitze.

Seit 2015 bündelt die ProSiebenSat.1-Gruppe nun schon ihre E-Commerce-Beteiligungen in der 7Commerce GmbH, darunter finden sich Marken wie Verivox, Parship, Amorelie und preis24.de. Nun gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung: Daniel Raab, der das Unternehmen seit der Gründung mit Claas van Delden geleitet hat, verlässt 7Commerce zum 31. Januar. Das hat ProSiebenSat.1 nun in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Raabs Nachfolger steht allerdings schon fest: Mark Spencer Klimmek wird zum 1. Februar neuer Geschäftsführer an der Seite von van Delden, der gleichzeitig auch COO Digital Ventures & Commerce für die gesamte Mediengruppe ist. Klimmek soll die operative Steuerung der E-Commerce-Beteiligungen Amorelie, Flaconi und Vitafy übernehmen. Er kommt von Westwing Russia, wo er als CEO die Geschäfte im russischen Markt verantwortete.