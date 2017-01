Potts ersetzt Heyde im ZDF-"Morgenmagazin"

© ZDF/Thomas Kierok

Die Zuschauer des ZDF-"Morgenmagazins" müssen sich ab sofort an ein neues Gesicht gewöhnen, denn nun gehört auch Charlotte Potts zum Moderatorenteam. Sie folgt auf Anja Heyde, die aber auch künftig noch in der Sendung zu sehen sein wird, nur an anderer Stelle.

Es ist der Tag der neuen Frühaufsteher: Bei RTL trat am Montag um 6 Uhr in der Früh Jan Hahn seinen Dienst an. Der langjährige Sat.1-Moderator steht ab sofort für die RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland" vor der Kamera und soll dem Format endlich zu mehr Relevanz verhelfen (DWDL.de berichtete). Etwa 30 Minuten früher gab es aber auch beim ZDF einen Einstand zu feiern. Charlotte Potts stand da nämlich erstmals als Moderatorin des "Morgenmagazins" vor der Kamera. Gemeinsam mit Jochen Breyer und Annika Zimmermann führte sie durch die Sendung.

Potts verstärkt ab sofort das Moderatorenteam der Sendung. Künftig wird sie immer wieder als Vertretung von Jana Pareigis zu sehen sein. Potts folgt damit auf Anja Heyde, die der Sendung aber ebenfalls erhalten bleiben wird. Heyde wird "Morgenmagazin"-Reporterin und verschiedene Beiträge machen. "Mit Charlotte Potts haben wir eine junge, versierte Journalistin als neue ZDF-Frühaufsteherin gewonnen. Ich freue mich auf ihre sympathische und souveräne Moderation", so Andreas Wunn, Redaktionsleiter des ZDF-"Morgenmagazins". Potts arbeitet derzeit als Korrespondentin für die Deutsche Welle in Berlin.