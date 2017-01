Amazon setzt "Mozart" fort, "Red Oaks" bald zu Ende

© Amazon

Grünes Licht für die vierte Staffel von "Mozart in the Jungle": Amazon Studios hat die Produktion neuer Folgen seiner preisgekrönten Serie bestätigt. Auch "Red Oaks" geht weiter - die dritte Staffel wird allerdings zugleich die letzte sein.

Amazon hat angekündigt, seine beiden Serien "Mozart in the Jungle" und "Red Oaks" fortsetzen zu wollen. Während "Mozart in the Jungle" grünes Licht für die vierte Staffel erhielt, wird "Red Oaks" nach der dritten Staffel zu Ende gehen, wie der Streamingdienst am Montag bestätigte. "Die Amazon Studios verdanken ihren Erfolg auch dem riskanten, kreativen Genie von Serien wie 'Mozart in the Jungle' und 'Red Oaks'", so Joe Lewis, Head of Comedy und Drama, Amazon Studios. "Wir sind gespannt darauf zu sehen, wie sich die großartigen Autoren, Schauspieler und Teams in den neuen Staffeln wieder selbst toppen."

Joe Gangemi und Gregory Jacobs, die hinter "Red Oaks" stehen, zeigten sich zufrieden mit der Entscheidung von Amazon. "Wir haben immer gehofft, dass wir unsere Charaktere mit einer dritten, finalen Staffel in ihre Zukunft entlassen dürfen. Dass Amazon uns die Möglichkeit gibt, ist absolut fantastisch." Die Produktion der letzten Staffel, die erneut die amüsanten Missgeschicke der eigenwilligen Mitarbeiter und wohlhabenden Clubmitglieder eines Country Clubs in einem Vorort von New Jersey erforscht, soll im Laufe des Jahres beginnen. Neben Jacobs und Gangemi fungieren Steven Soderbergh und David Gordon Green als Executive Producer von "Red Oaks".

Auch die Produktion neuer Folgen von "Mozart in the Jungle" soll im Laufe des Jahres starten. Mit Gael Garcia Bernal (Neruda) und Lola Kirke (American Made) in der Hauptrolle soll die Geschichte talentierter Musiker, die - unter dem Stab ihres temperamentvollen Dirigenten Rodrigo - mit Leidenschaft spielen und leben, weitererzählt werden. Als Executive Producer fungieren Roman Coppola ("Moonrise Kingdom"), Jason Schwartzman ("Darjeeling Limited"), Paul Weitz ("About a Boy") und Will Graham ("Alpha House").