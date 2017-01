NDR setzt "Die Superpauker" mit Elton fort

© NDR

Die erste Staffel hat der NDR im vergangenen Jahr gezeigt und ganz offenbar ist man mit den Quoten der "Superpauker" zufrieden gewesen: Nun hat der Sender eine zweite Staffel der Quizshow mit Elton als Moderator angekündigt.

2016 ist Elton schwer beschäftigt gewesen: Im Jahr eins nach Stefan Raab moderierte er unter anderem "Schlag den Raab", das "Auswärtsspiel", "1, 2 oder 3" und "Elton!". Darüber hinaus ist er auch bei "Wer weiß denn sowas?" zu sehen gewesen. Elton ist also keineswegs nur bei ProSieben oder dem Kika zu Hause. Im NDR präsentierte er im vergangenen Jahr zudem die neue Quizshow "Die Superpauker". Und die lief offenbar so gut, dass man beim Sender nun eine zweite Staffel plant.

Das hat der NDR nun gegenüber DWDL.de bestätigt, zunächst hatte "TV Wunschliste" über die Fortsetzung der Show geschrieben. Genauere Angaben zur neuen Staffel will er NDR vorerst aber noch nicht machen, laut "TV Wunschliste" sind fünf neue Folgen geplant, die erste Staffel bestand aus sechs Folgen.

In "Die Superpauker" tritt ein Team aus jeweils vier Prominenten gegen die vermeintlich besten und die schlauesten Lehrerinnen und Lehrer Deutschlands an. Erst wenn die Promis jeden der Superpauker in seinem oder ihrem Fachgebiet geschlagen haben, gewinnen sie Geld für einen guten Zweck. Abgefragt wurde in der ersten Staffel Schulwissen aus den Fächern Naturwissenschaften, deutsche Sprache und Literatur, Musik, Erdkunde und Geschichte. Zudem steht immer auch ein Sportduell auf dem Stundenplan. Dabei muss einer der vier Promis gegen einen echten Sportlehrer antreten.