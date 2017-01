Management-Buy-Out: Bavaria verkauft Cine-Mobil

© Bavaria Studios

Die Bavaria Studios trennen sich von Cine-Mobil, dem Verleiher von Kamera-, Licht- und Bühnentechnik. Neue Eigentümer sind nun der bisherige Geschäftsführer und die LEO Familienholding, der Betrieb soll wie bisher weiterlaufen.

Bereits seit einiger Zeit stand die Entscheidung der Bavaria Studios fest, sich von seiner Tochter Cine-Mobil zu trennen, nun wurde der Verkauf fixiert. Im Rahmen eines Management-Buy-Outs hat das Unternehmen sämtliche Anteile an den Geschäftsführer Jörg Baumgart sowie die Münchner LEO Familienholding veräußert. Zu den Details wollen sich die beteiligten Seiten nicht weiter äußern. Fest steht nur, dass der Verleiher von Kamera-, Licht- und Bühnentechnik sowie von Fahrzeugen und Generatoren nun wieder als unabhängiger Anbieter im Markt agiert.

Der Unternehmenssitz bleibt auch weiterhin am Medienstandort Geiselgasteig und die Geschäfte sollen ohne Änderungen weiterlaufen. Jörg Baumgart wird, wie bereits in den Jahren 1999 bis 2005, geschäftsführender Gesellschafter. Er sagt nach dem Management-Buy-Out: "Wir können stolz sein auf die Entwicklung der Cine-Mobil in den vergangenen Jahren. Sie war geprägt sowohl von einer erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Bavaria als auch mit einer Vielzahl anderer Produktionsunternehmen. Mit Blick auf die Zukunft möchten wir die Cine-Mobil als unabhängiges und inhabergeführtes Unternehmen noch nachhaltiger am Markt etablieren." Die Standorte im In- und Ausland sollen systematisch ausgebaut werden.

Achim Rohnke, Geschäftsführer Bavaria Film und Bavaria Studios, erläutert den Verkauf der Tochter so: "Wir haben die Cine-Mobil in den vergangenen elf Jahren zu einem bundesweit erfolgreichen Service-Unternehmen entwickelt. Die Bavaria Studios Gruppe wird sich jedoch künftig auf ihr Kerngeschäft des Studiobetriebs und der Postproduktion fokussieren, und deshalb nun die Cine-Mobil in die Hände von langfristig orientierten Investoren übergeben."