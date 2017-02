Goldene Kamera für "Neo-Magazin"-Clip "Be deutsch"

© ZDF

Steven Gätjen überraschte Jan Böhmermann am Mittwochmorgen in dessen live via Periscope gestreamten "Hashtag-Konferenz" - und hatte eine Goldene Kamera im Gepäck. Ausgezeichnet wurde der Musik-Clip "Be Deutsch"

Ob das "Neo Magazin Royale" in diesem Jahr eine "Goldene Kamera" als "Beste Satire-Show" erhält, ist noch offen - hier durfte das Publikum aus insgesamt 20 Vorschlägen auswählen und abstimmen. Schon klar ist aber, dass das Team um Jan Böhmermann bei den in diesem Jahr erstmals verliehenen "Goldene Kamera Digital Awards" geehrt wird. Die werden eigentlich am 18. Februar verliehen und live in ZDFneo übertragen - Moderator Steven Gätjen hat Böhmermann aber bereits am Mittwochmorgen mit der "Goldenen Kamera" überrascht.

Während der live via Periscope gestreamten Hashtag-Konferenz stand Gätjen mit der Statue vor der Tür und überraschte Böhmermann mit der Auszeichnung in der Kategorie "Bester Viraler Clip". Böhmermann und das Team des "Neo Magazin Royale" werden für das Musikvideo "Be Deutsch" ausgezeichnet, das auf YouTube mittlerweile über 5,5 Millionen Aufrufe zählt. "Im Rammstein-Style zeigt das Video ein patriotisches Deutschland, das nicht peinlich ist", heißt es seitens der Goldenen Kamera. "Böhmermann hält der Nation in der Flüchtlingskrise den Spiegel vor und erinnert daran, dass es ein weiter Weg war bis zur offenen, solidarischen und liberalen Gesellschaft von heute. 'Wir wissen, wozu Arschlochtum führt', lautet die Botschaft an alle Dumpfbacken in der Welt." "Ich wollte die Goldene Kamera immer schon haben", sagte Böhmermann, und: "Ich würde weinen, wenn die Tränendrüsen nicht verstopft wären".