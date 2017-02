DuMont findet Chefredakteur für "Express"

© DuMont

Die Suche nach einer neuen Führung der rheinischen Boulevardzeitung aus dem Hause DuMont ist beendet: Der 36-jährige Constantin Blaß ist von den Herausgebern des „Express“ zum neuen Chefredakteur berufen worden.



Seine neue Position wird der bisherige stellvertretende Chefredakteur der "Mitteldeutschen Zeitung" spätestens vom 1. Juli an in Köln antreten. Blaß folgt auf Carsten Fiedler, der seit 1. Januar diesen Jahres Chefredakteur des "Kölner Stadtanzeiger" ist. Bis zu seinem Antritt leitet Thomas Kemmerer weiterhin kommissarisch die Redaktion des "Express".

"Mit Constantin Blaß erhält der ‚Express’ einen Chefredakteur der neuen Generation, der die Marke in unserem Sinne weiterentwickeln wird. Er verfügt über hohe Digitalkompetenz und versteht es genauso, mit Kreativität und Entschlossenheit erfolgreich Zeitung zu machen", so Herausgeber Christian DuMont Schütte. Blaß war 2014 als Leiter der Digitalen Redaktion der "Mitteldeutschen Zeitung" zur DuMont Mediengruppe gekommen, seit einem Jahr ist er dort stellvertretender Chefredakteur im integriert arbeitenden Newsroom.

Der 36-jährige Hagener war vor seiner Zeit in Halle gut drei Jahre als Leiter Inhalte Online beim Bonner "General-Anzeiger" tätig. Davor war er bei der "Nordwest-Zeitung" in Oldenburg und den "Ruhr Nachrichten" in Dortmund im Print- und Digitalbereich beschäftigt und unter anderem für die Weiterentwicklung der Redaktion zuständig.