Ex-"DSDS"-Producer Westphal gründet Produktionsfirma

Jan Westphal, der viele Jahre bei RTL als Executive Producer unter anderem für "DSDS" zuständig war, macht sich mit einer eigenen TV-Produktionsfirma "Production Eins" selbständig.

Jan Westphal wechselt die Seiten: Nachdem er viele Jahre auf Senderseite für RTL als Executive Producer in der Bereichsleitung Unterhaltung & Show gearbeitet hat und während dieser Zeit unter anderem "DSDS", die "Echo"-Verleihung", "The Cube" oder "Alt gegen Jung" betreute, macht er sich nun mit der neu gegründeten Produktionsfirma Production Eins selbständig.

Es sei "die kreative Fortführung und logische Konsequenz der letzten 25 Jahre Fernseh- und Medientätigkeit", heißt es in einer Mitteilung. "In den vergangen Jahren konnte ich bei RTL mit vielen tollen Kollegen und Produktionsfirmen überaus erfolgreiche und spannende TV-Formate produzieren. Ich freue mich daher sehr, jetzt die Seiten zu wechseln und künftig kreativer Sparringspartner der Sender und digitaler Plattformen zu sein", so Westphal.

Westphal will sich mit Production Eins dabei breit aufstellen. Man wolle sowohl für Primetime wie auch für Late-Night, sowohl für Sender wie auch digitale Plattformen entwickeln - "von der klassischen, großen Samstagabend Show bis hin zu journalistisch orientiertem Infotainment oder Reportagen", heißt es vom Unternehmen weiter. "Programm muss Spaß machen und interessant sein. Wir setzen deswegen auf die klassische große Unterhaltung, aber eben genauso auf Programme mit Relevanz", so Westphal.