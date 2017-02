RTL Crime: 2. Staffel von "Humans" kommt im März

© RTL Crime/ Endemol Shine Int.

Ende März wird der Pay-TV-Sender RTL Crime die zweite Staffel der Sci-Fi-Serie "Humans" ausstrahlen. In den neuen Folgen müssen die Protagonisten mit noch weiter entwickelter Technologie zurecht kommen

Nachdem die zweite Staffel von "Humans" vor kurzem ihre Premiere in Großbritannien bei Channel 4 feierte, folgt nun die Ankündigung, dass auch das deutsche Publikum nicht mehr allzu lange warten muss. "Humans 2.0" wird hierzulande nämlich am Mittwoch, den 30. März um 20:15 Uhr auf RTL Crime zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender wird die acht neuen Episoden wöchentlich ausstrahlen.

Die Geschichte setzt einige Monate nach dem Finale der ersten Staffel ein: Die Existenz der Synths ist für die Menschen schon lange keine Neuheit mehr, dennoch müssen die Roboter um ihren Platz in der Welt kämpfen und sorgen nach wie vor für Aufregung. Synth Niska (Emily Berrington) ist weiterhin auf der Flucht, sie hält sich in Berlin auf. Bei sich trägt sie das Geheimnis um das Bewusstsein der Synths in Form eines Codes. Was hat sie damit vor? Gleichzeitig taucht eine mysteriöse Organisation auf, die droht, Schindluder mit dem neu gewonnenen Wissen um das Bewusstsein der Synths zu treiben.

Doch auch ohne die Roboter fehlt es nicht an Drama: Während Familie Hawkins vor großen Herausforderungen steht, setzen Laura (Katherine Parkinson) und Joe (Tom Goodman-Hill) alles daran, ihre Ehe zu retten. Hierfür suchen sie eine Eheberatung auf – ausgerechnet ein Synth soll ihnen helfen, ihre Probleme zu bewältigen. Außerdem muss Joe damit klarkommen, dass er bei der Arbeit durch einen Synth ersetzt wurde.

Neu zum Cast gestoßen sind Carrie-Ann Moss ("Jessica Jones") und Sam Palladio ("Nashville"). Moss übernimmt die Rolle der Dr. Athena Morrow, welche als eine Art Expertin auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz gilt. Palladio wird als der finanziell instabile Café-Besitzer Ed wiederzukennen sein, der sein Familiengeschäft retten möchte. Ebenfalls neu an Bord: Marshall Allman ("Prison Break"), Sonya Cassidy ("The Paradise") und Letitia Wright ("Banana").