Zattoo führt in Deutschland Restart-Funktion ein

Ab sofort erweitert der Online-TV-Anbieter Zattoo sein kostenpflichtiges Angebot in Deutschland um ein Feature, dass es beim Schweizer Angebot schon länger gibt: Den Restart einer bereits laufenden Sendung.

Nutzer des kostenpflichtigen Zattoo-Angebotes HiQ können laufende Sendungen etwa beim späteren Einschalten neu starten. Diese Restart genannte Funktionalität sei ab sofort in den Zattoo Apps für PC, Laptops, Smartphones und Tablets sowie Xbox One, Amazon Fire TV und Android TV verfügbar. In anderen Connected TV Apps wie Samsung Smart TV und Apple TV folgt die Einführung in den nächsten Wochen.

Eine vergleichbare Funktion können bisher deutschlandweit nur Kunden der Telekom nutzen, die das EntertainTV Plus Paket gebucht haben. Das neue Feature kommt nicht zufällig. Online-TV-Anbieter wie Zattoo, aber auch Magine und Waipu.TV, wollen die bevorstehende Abschaltung von DVB-T nutzen, um Kunden für ihr teilweise kostenloses bzw. kostengünstiges Bezahlangebot zu gewinnen und sich so als Alternative zu Freenet TV positionieren.



"Mit unserer Restart-Funktion bieten wir einen weiteren Vorteil im Vergleich zu anderen Empfangsmöglichkeiten", so Jörg Meyer, Chief Officer Content & Consumer bei Zattoo und strotzt vor Selbstbewusstsein: "Mit der Einführung von Restart heben wir noch einmal die Innovationskraft und Umsetzungsgeschwindigkeit von Zattoo als TV-Streaming-Pionier hervor."