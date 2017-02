El Cartel löst mit Relaunch Rätsel um sein altes Logo

© El Cartel Media

RTL-II-Vermarkter El Cartel Media präsentiert sich mit einem überarbeiteten Corporate Design. Und wer sich schon immer fragte, was das alte Logo bislang bedeuteten sollte: Es waren die Hörner eines Stiers, der sich nun auch im neuen Logo wiederfindet

"Schon bisher stellte der Stier in Form stilisierter Hörner das Markenversprechen von El Cartel Media dar", beginnt die Mitteilung des RTL-II-Vermarkters zu seiner neuen Corporate Identity - und sorgt an dieser Stelle schonmal für einen Aha-Effekt, schließlich dürfte die Bedeutung des bisherigen Logos den meisten kein Begriff gewesen sein. Im neuen, aus Polygonen gebildeten Logo nimmt der Stier hingegen schon wesentlich deutlicher Form an.

Warum ein Stier? "Er ist stark, wendig und setzt sich durch", heißt es dazu von El Cartel. Während sonst der Trend im Design in den letzten Jahren eher zur Zweidimensionalität ging, erlaubt das dreidimensionale El-Cartel-Logo verschiedene Perspektiven und soll somit Vielfalt und Flexibilität des Unternehmens widerspiegeln. Umgesetzt wurde das Logo von der Pahnke Markenmacherei aus Hamburg.

Das bisherige Logo und das neue Logo von El Cartel Media in verschiedenen Farben

Andreas Kösling, Geschäftsführer El Cartel Media: "Als unabhängige dritte Kraft unter den TV-Vermarktern braucht El Cartel Media einen Markenauftritt, der unkonventionell und aufmerksamkeitsstark ist, aber gleichzeitig Kontinuität und Verlässlichkeit vermittelt. Mit der modernen Weiterentwicklung des bewährten Stier-Motivs ist uns das gelungen." Carlos Zamorano, Direktor Marketing & Kommunikation RTL II und El Cartel Media, fügt hinzu: "Der Sender und sein Vermarkter bilden eine starke Einheit. Deshalb ist es wichtig, dass El Cartel Media eine unverwechselbare visuelle Identität besitzt, sich aber einzelne Designelemente mit RTL II teilt. Dazu gehören die variablen Farbwelten beider Marken. Mit einem neuen Anzeigenkonzept und dem Relaunch der Website elcartelmedia.de zur Jahresmitte verleihen wir dem neuen Corporate Design weiteren Schub."