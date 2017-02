Matula feiert an Karfreitag Wiederauferstehung

© ZDF/Georges Pauly

Im Frühjahr 2013 verabschiedete sich Privatdetektiv Josef Matula aus der ZDF-Serie "Ein Fall für Zwei", bald ist er wieder da - wenn auch nur in einem einmaligen Special. Das ZDF zeigt den Matula-Film an Karfreitag.

Im Frühjahr 2013 nahm Claus Theo Gärtner, der seit der ersten Folge 1981 als Privatdetektiv Josef Matula in "Ein Fall für Zwei" zu sehen gewesen war, vor 6,6 Millionen Zuschauern seinen Abschied aus der Serie - und ursprünglich hätte damit auch die Serie enden sollen. Anders als zunächst geplant wurde "Ein Fall für Zwei" dann aber doch mit neuem Personal fortgeführt - und auch die Figur Matula ist nun wieder da, wenn auch nicht mehr in Serien-Form, sondern als zunächst einmaliges Special. Das ZDF zeigt den Film "Matula" am Karfreitag, 14. April um 21:15 Uhr.

Der Film zeigt, wie es Matula in der Zwischenzeit ergangen ist: Ohne die regelmäßigen Aufträge der Kanzlei Lessing hält er sich als Kaufhausdetektiv finanziell mehr schlecht als recht über Wasser. Da kommt ihm der Auftrag eines Herrn Jessen (Götz Schubert) sehr gelegen: Für ein nicht unbeträchtliches Honorar soll Matula in einer Seniorenresidenz an der Nordseeküste nach dem Rechten sehen. Frau Professor Wollert, hochdekorierte Wissenschaftlerin und eine

alte Bekannte von Jessen, fühlt sich bedroht.

Im Wohnmobil, in dem er lebt, seit seine Wohnung in Flammen aufging, verlässt Matula seine alte Wirkungsstätte Frankfurt. Als er im Norden ankommt, ist die alte Dame tot - angeblich unglücklich in ihrem Zimmer gestürzt. Doch an einen Unfall mag Spürnase Matula nichtglauben, zumal sich sein Auftraggeber Jessen merkwürdig verhält. Die Spur führt zunächst in ein Forschungsinstitut und von dort auf eine Insel im Wattenmeer. Dort ist die junge Helen (Sinja Dieks) ebenfalls auf der Suche nach der Wahrheit. Seine Recherchen kosten Matula beinahe das Leben.