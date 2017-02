Rürup wird Chefökonom des "Handelsblatts"

© VHB/David Maupilé

Bert Rürup bekommt beim "Handelsblatt" künftig mehr zu tun. Neben seiner Tätigkeit als Präsident des Handelsblatt Research Institutes soll er nun auch Chefökonom der Zeitung werden. In dieser Funktion wird er das Blatt auf Konferenzen nach außen hin vertreten.

Seit Anfang 2013 ist Bert Rürup nun schon Präsident des Handelsblatt Research Institutes, dem "unabhängigen wissenschaftlichen Kompetenz- und Researchcenter der Verlagsgruppe Handelsblatt". Nun hat der Verlag für den ehemaligen Wirtschaftsweisen aber noch einen anderen Job: Ab sofort ist Rürup nämlich auch Chefökonom des "Handelsblatts". In dieser Funktion soll er künftig regelmäßig Leitartikel zu aktuellen wirtschaftspolitischen Fragen und wirtschaftswissenschaftlichen Analysen für die Zeitung verfassen. Darüber hinaus soll er die gesamtwirtschaftliche Entwicklung kommentieren.

Rürup soll in seiner neuen Funktion aber auch ein Gesicht nach außen werden. So hat das "Handelsblatt" angekündigt, dass Rürup die Zeitung auf Konferenzen und Veranstaltungen vertreten wird. Rürup selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Gerade in Zeiten, die von einem Auseinanderdriften Europas, der unberechenbaren Politik von US-Präsident Donald Trump und wachsenden geopolitischen Instabilitäten geprägt sind, ist eine klare unvoreingenommene Analyse und Einordnung des Wirtschaftsgeschehens unabdingbar."

"Handelsblatt"-Chefredakteur Sven Afhüppe sagt: "Ich freue mich sehr, dass wir einen so renommierten und kompetenten Wirtschaftswissenschaftler wie Bert Rürup als neuen Chefökonom gewinnen konnten. Bert Rürup löst das Handelsblatt-Versprechen 'Substanz entscheidet' ideal ein."