RTL II: "Thrones" und "Fear the Walking Dead" ab März

Wie schon bei "The Walking Dead" geht RTL II auch bei "Game of Thrones" wieder von der Event-Programmierung weg und zeigt die Serie nun im wöchentlichen Turnus. Im Anschluss daran ist dann zudem "Fear the Walking Dead" zu sehen.

Am 11. März wird RTL II die sechste Staffel von "Game of Thrones" ins Free-TV bringen - und ändert mal wieder den Ausstrahlungsrhythmus. Die ersten beiden Staffeln hatte man als Event-Programmierung noch an einem Wochenende gezeigt, die Staffeln drei dann wöchentlich am späten Sonntagabend, Staffel 4 dienstags ab 20:15 Uhr, Staffel 5 dann wieder innerhalb von vier Tagen über ein Wochenende hinweg - und nun ist der Samstagabend an der Reihe. Ab 20:15 Uhr laufen im wöchentlichen Turnus Doppelfolgen der neuen Staffel.

Nach dramatischen Geschehnissen am Ende der fünften Staffel, wie der hinterhältigen Bluttat an Jon Schnee, Daenerys‘ Entführung durch die Dothraki und Cerseis Gang der Schande, geht es in Staffel 6 packend weiter. Die einen wollen blutige Rache an ihren Peinigern nehmen, die anderen werden hinterhältig um ihre Positionen gebracht. Neue Bündnisse werden geschlossen und man zieht in den Krieg um Ehre und Gerechtigkeit. Sowohl im Osten und Westen als auch im Norden und Süden kommt es zu Machtwechseln.

Im Anschluss an "Game of Thrones" feiert die Serie "Fear the Walking Dead", das Spinoff zum ebenfalls bei RTL II beheimateten "Walking Dead", seine Premiere. RTL II zeigt ab 22:15 Uhr drei Folgen am Stück - man muss also bis 1:30 Uhr nachts wach bleiben, wenn man alle drei sehen will. Und darum geht's: Highschool-Vertrauenslehrerin Madison Clark und Englischlehrer Travis Manawa haben sich mühsam ein bisschen Stabilität und Alltag innerhalb ihrer Patchwork-Familie aufgebaut - bis der Ausbruch einer mysteriösen Epidemie droht und die Gesellschaft auseinanderzubrechen beginnt. Die lebenden Toten ergreifen Besitz von Los Angeles und das Militär übernimmt den Kampf gegen die Seuche. Dabei breiten sich Gewalt und Zerstörung immer weiter aus, was zu Unruhen in der Bevölkerung führt. Für die Patchwork-Familie steht fest: Sie müssen die Stadt verlassen. Eine ausweglose Flucht beginnt.