Rach kehrt im März als Restauranttester zurück

Rund vier Jahre nach seinem letzten Einsatz als RTL-"Restauranttester" kehrt Christian Rach in seine Paraderolle zurück: Ab Mitte März zeigt der Kölner Sender fünf neue Folgen des Formats. Am bewährte Konzept hat man unterdessen nichts geändert.

Nach seinem missglückten Ausflug zum ZDF ist Christian Rach längst wieder zurück bei RTL. 2015 präsentierte er dort "Rach Undercover", im vergangenen Jahr suchte der "Deutschlands Lieblingsrestaurants". Vor allem das erstgenannte Format erzielte gute Quoten. Im November 2016 gab RTL schließlich bekannt, dass Rach demnächst auch wieder als "Restauranttester" zu sehen sein würde, nach seinem Abgang war ja Steffen Henssler in einigen Folgen des Formats zu sehen - mit überschaubarem Erfolg. Nun soll Rach als Original-"Restauranttester" für gute Quoten sorgen.

Inzwischen steht auch ein Termin für das Comeback fest: RTL zeigt insgesamt fünf neue Folgen von "Rach, der Restauranttester" ab dem 13. März. Die Kölner zeigen das Format damit immer montags ab 21:15 Uhr, also auf dem Sendeplatz, auf dem es früher schon große Erfolge feierte. Am Konzept hat man derweil nichts geändert: Rach besucht unangemeldet marode Restaurants und bestellt zum Test mehrere Gerichte. Schließlich versucht er, die Restaurants vor der Schließung zu bewahren - Kochtraining und Umbau inklusive. Nach einigen Monaten macht Rach schließlich einen Kontrollbesuch.

Nach seinem Abschied von RTL erklärte Rach 2013 noch im Interview mit DWDL.de, dass er sich verändern müsse. "Meine vollste Überzeugung ist, so habe ich es bislang auch in meinem unternehmerischen Leben gemacht, dass man den Erfolg nicht bis zum letzten Tropfen auskosten sollte sondern sich immer dem Nächsten widmet." Neues sei manchmal besser, als Dinge zu verschlimmbessern, so Rach damals.