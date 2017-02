"Noizz": "Bild" startet Portal für "urbanen Lifestyle"

© Springer

In Kooperation mit Ringier Axel Springer Media bringt die "Bild" das Portal "Noizz", das es bereits in Polen, Serbien und der Slowakei gibt, auch hierzulande an den Start. Es wendet sich an eine "urbane, digital vernetzte Zielgruppe"

"Bild" und Ringier Axel Springer Media haben am heutigen 1. Februar das neue Portal "Noizz" an den Start gebracht. Es solle "zeitgemäß, persönlich und überraschend über alles, was die urbane und digital vernetzte Zielgruppe bewegt" berichten. Das reicht von Mode und Lifestyle über Street-Art und Hip-Hop bis zu Politik und Gesellschaft.

Die Themenmischung lässt sich derzeit ganz gut auf der Startseite sehen. Dort ist ein Fashion-Thema "Hör auf zu jammern und zeig endlich deine Knöchel" neben der Aussage "Als schwuler Flüchtling kann ich mich in Deutschland endlich outen" bis zu einem Selbstversuch, in dem eine Redakteurin mit ihrer jüngeren Schwester Youtube schaut. Bemerkenswerte Überschrift: "Ich hab mit meiner Teenie-Schwester YouTube geschaut und jetzt will ich eine Frittier-Party machen".

Die redaktionelle Leitung liegt bei Manuel Lorenz aus dem Team Neue Plattformen bei "Bild". nterstützt wird die Redaktion durch Journalistenschüler der Axel Springer Akademie. Ergänzt wird das redaktionelle Angebot außerdem durch Gastbeiträge von Bloggern und Influencern.

Stefan Betzold, Managing Director Bild Digital, erklärt: "'Noizz' richtet sich an eine Generation, die sich über den Lifestyle definiert: vernetzt, urban, laut und immer auf der Suche nach Neuem." Jovan Protic, Digital Publishing Director Ringier Axel Springer Media AG: "Durch die Zusammenarbeit mit BILD können wir die Erfolgsgeschichte von NOIZZ fortsetzen und das Angebot sukzessive zu einer europäischen Medienmarke ausbauen." Bislang gibt es "Noizz" bereits in Polen, Serbien und der Slowakei.