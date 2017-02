"Let's Dance": RTL nennt 12 von 14 Promi-Tänzern

© RTL/Stefan Gregorowius

Ein wenig will man die Spannung für die Zuschauer noch hoch halten: Nun hat RTL den Großteil der diesjährigen "Let's Dance"-Kandidaten verraten, zwei Teilnehmer fehlen allerdings noch. Mitte März geht es schließlich auf dem bewährten Sendeplatz los.

Am 17. März startet RTL die mittlerweile zehnte Staffel seiner Tanzshow "Let's Dance", das Format feiert in diesem Jahr also runden Geburtstag. Auch deshalb zeigt der Sender, anders als in den vergangenen Jahren, bereits am 24. Februar eine Auftaktshow. In "Let's dance - Wer tanzt mit wem?" soll dann bekanntgegeben werden, mit welchen Profis die Promis tanzen werden. Vermutlich lüftet RTL dann auch das Geheimnis, welche zwei Promi-Tänzer zusätzlich zu den nun zwölf genannten an der Show teilnehmen werden. Die regulären Folgen sind immer freitags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen.

Bei den diesjährigen Kandidaten hat sich RTL mal wieder aus den Formaten der Sendergruppe bedient. Mit dabei sind unter anderem Angelina Kirsch ("Curvy Supermodel"), Cheyenne Pahde ("Alles was zählt"), Jörg Draeger ("Tutti Frutti") und Gil Ofarim ("It takes 2"). Darüber hinaus nehmen auch die ehemalige Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma, das Model Ann-Kathrin Brömmel, Profiboxerin Susi Kentikian, It-Girl Chiara Ohoven und Bastiaan Ragas, ehemaliges Mitglied von Caught in the Act, an der Sendung teil. Heinrich Popow (Springer, Weltmeister, Paralympics-Sieger), Maximilian Arland (Schlagersänger) und Faisal Kawusi (Comedian) komplettieren das vorläufige Feld der Promi-Tänzer. Zwei weitere Teilnehmer werden wie erwähnt noch hinzustoßen.

An der übrigen Besetzung der Show hat sich derweil nichts geändert, erneut werden Daniel Hartwich und Sylvie Meis durch die Sendung führen. Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez bilden die Jury. Abgesehen von der der Auftaktshow wird RTL die Jubiläums-Staffel von "Let's Dance" auch nicht verlängern: Wie in den zwei Jahren zuvor gibt es zwölf reguläre Folgen. Damit wird das Format aber auch bis Anfang Juni zu sehen sein. Produziert wird "Let's Dance" von Seapoint in Zusammenarbeit mit Tower Productions.