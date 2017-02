ZAK sieht Verstöße bei Sat.1, Sport1 und Anixe

© Robert Anders / Flickr (CC BY 2.0)

Bei gleich drei Sendern hat die ZAK auf ihrer jüngsten Sitzung Programm- bzw. Werbeverstöße beanstandet. Während Sport1 und Anixe SD es bei der Werbung nicht so genau nahmen, wird bei Sat.1 das Magazin "Akte" inhaltlich beanstandet.