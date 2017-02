Vox holt "Ab ins Beet" mit neuen Folgen zurück

© Vox

16 neue Folgen seiner erfolgreichen Garten-Dokusoap "Ab ins Beet" wird Vox ab Mitte März ins Programm nehmen. Auch am Nachmittag gibt es dann eine Änderungen, zudem blickt Vox auf das 25-jährige Bandjubiläum der Prinzen.

Schon seit Jahren ist "Ab ins Beet" für Vox nicht nur ein verlässlicher Quotenbringer, sondern auch ein Format, in dem zukünftige Sendergesichter aufgebaut werden. Die letzte Staffel erreichte im vergangenen Jahr im Schnitt 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das Finale holte sogar 10,9 Prozent. Kein Wunder, dass sich Vox bei diesen Zahlen für eine Fortsetzung entschied. Ab dem 12. März zeigt der Kölner Sender insgesamt 16 neue Folgen des Formats.

Am Sendeplatz hat sich unterdessen nichts geändert: "Ab ins Beet" wird auch künftig immer sonntags ab 19:15 Uhr zu sehen sein. Und auch mit altbekannten Gesichtern gibt es ein Wiedersehen: So versuchen sich die Dauer-Gärtner Ingo und Marion in der neuen Staffel an einer Pool-Renovierung. Ralf und Jürgen machen sich an ihren Vorgarten und bekommen dabei Unterstützung von Sprücheklopfer Claus, der schon vor Jahren erstmals in der Sendung zu sehen war.

Einen Tag nach dem Start von "Ab ins Beet", am 13. März, nimmt Vox zudem Änderungen im Tagesprogramm vor. Um 14 Uhr läuft dann statt "Schrankalarm" bis auf weiteres "Mein Kind, Dein Kind - Wie erziehst du denn?". Mit durchschnittlich 5,7 Prozent blieb "Schrankalarm" zuletzt eher blass, "Mein Kind, Dein Kind" erreichte Ende des vergangenen Jahres immerhin rund 7,2 Prozent. Am Samstag, den 11. März, zeigt Vox zum 25-jährigen Bandjubiläum der Prinzen zudem eine Doku über die Musiker. In der rund vierstündigen Sendung will man dem Erfolg der Band auf den Grund gehen.