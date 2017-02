ProSieben schickt Marolt und Lombardi nach Afrika

© ProSieben/Richard Hübner

Im Frühjahr will ProSieben seine neue Reality-Gameshow "Global Gladiators" an den Start schicken. Die ersten Promis, die sich dem Trip stellen, hat der Sender aber schon jetzt verraten. Mit dabei sind unter anderem Larissa Marolt und Pietro Lombardi.

Zu den neuen Formaten, die ProSieben für diese Saison in Aussicht stellte, gehörte auch "Global Gladiators". Einen genauen Ausstrahlungstermin nennt der Sender dafür zwar noch immer nicht, dafür wurde nun schon mal das Frühjahr als grober Zeitrahmen genannt. Zugleich hat ProSieben die ersten prominenten Teilnehmer aus dem Sack gelassen, die man für die von FischWillWurm Media produzierte Sendung nach Afrika schickt.

Mit dabei sind unter anderem Sänger Pietro Lombardi, die ehemaligen Fußball-Nationalspieler Nadine Angerer und Ulf Kirsten sowie Model und Schauspielerin Larissa Marolt, die einst schon das RTL-Dschungelcamp mächtig aufmischte. Hinzu kommen noch vier weitere Promis, deren Namen der Sender jedoch noch nicht verrät. In der Reality-Gameshow kämpfen die acht Promis in zwei Teams gegeneinander.

Auf ihrer Reise quer durch Namibia bis zu den Victoria Falls in Sambia müssen sie diverse Aufgaben an verschiedenen Orten bewältigen - und zwar im Wasser, zu Lande und in der Luft. Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer schließlich, welches Mitglied aus dem unterlegenen Team nach Hause geschickt wird. Damit der Trip möglichst viele Strapazen verursacht, reisen die Promis übrigens in einem ausgebauten Fracht-Container, der noch dazu mit Kameras überwacht wird.