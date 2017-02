ZDF: "Literarisches Quartett" ist wieder komplett

© ZDF/Svea Pietschmann

Kurz nach Bekanntwerden von Maxim Billers Abschied aus dem "Literarischen Quartett" hat das ZDF den frei gewordenen Platz neu besetzt. Ab März wird Thea Dorn an der Seite von Volker Weidermann und Christine Westermann sitzen.

Das "Literarische Quartett" ist nach dem Abschied von Maxim Biller wieder komplett: Schriftstellerin Thea Dorn wird ab der nächsten Ausgabe den Platz von Maxim Biller übernehmen, der kürzlich überraschend seinen Abschied erklärte, um sich verstärkt seiner eigenen literarischen Arbeit zu widmen (DWDL.de berichtete). Volker Weidermann und Christine Westermann bleiben weiterhin an Bord - zusammen mit Thea Dorn werden sie auch weiterhin in jeder Sendung einen prominenten Gast im Berliner Ensemble begrüßen.

"In Zeiten, in denen alles, was mehr als 140 Zeichen hat, schon für einen Roman gehalten wird, ist es mir Freud und Ehr, dem Leser wirkliche Romane ans Herz zu legen. Und welches Format könnte besser geeignet sein, um auf dem Bildschirm leidenschaftlich für und über Bücher zu streiten als 'Das Literarische Quartett'", so Thea Dorn. Daniel Fiedler, Leiter der ZDF-Redaktion Kultur Berlin, sagte: "Ich bin mir sicher, sie wird mit ihrer Mischung aus intellektueller Brillanz und lässigen Bonmots den erfolgreichen ZDF-Literatur-Talk bereichern."

Maxim Biller übernahm in der Sendung bislang den Part des scharfen Kritikers und äußerte sich meist sehr provokativ - ob Thea Dorn eine ähnliche Rolle einnehmen kann, werden die Zuschauer erstmals am Freitag, den 3. März sehen können.