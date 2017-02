"SZ" plant Doppel-Magazin für Eltern und Kinder

© Süddeutscher Verlag

Die "Süddeutsche Zeitung" hat den Start eines neuen Magazins in Aussicht gestellt, mit dem man Eltern und Kinder gleichermaßen ansprechen will. Dabei setzt der Verlag auf ein für die deutsche Zeitschriften-Landschaft einmaliges Konzept.

Unter dem Leitsatz "Mein Heft ist dein Heft" will die "Süddeutsche Zeitung" versuchen, mit einem neuen Magazin sowohl Eltern als auch Kinder anzusprechen. Das Besondere: "Süddeutsche Zeitung Familie", so der Name des erstmals am 25. April erscheinenden Magazins, besteht aus zwei Teilen, die mit einer umliegenden Flappe vor dem Kauf fest verbunden sind. Entfernt man diese, hält man zwei eigenständige Magazine in der Hand.

Anspruchsvoller und unterhaltsamer Journalismus für Eltern soll mit hochwertigen, haptischen und liebevoll gestalteten Inhalte für Kinder rund um das Vor- und Grundschulalter verbunden werden, heißt es vom Verlag, der den Kinderteil zudem komplett werbefrei anbietet. Richten will sich die "SZ" damit eigenen Angaben zufolge an "lebensfrohe und vielseitig interessierte Leserinnen und Leser, die auf höchstem Niveau informiert und unterhalten werden möchten" - und natürlich auch an deren Kinder.

Verantwortliche Redakteurin ist Vera Schroeder, zuletzt stellvertretende Ressortleiterin im Gesellschaftsteil der "Süddeutschen Zeitung" und ehemalige Chefredakteurin von "Neon" und "Nido". Die Druckauflage des neuen Magazins liegt zum Start bei über 100.000 Exemplaren, die zum Preis von 8,50 Euro zu haben sind.