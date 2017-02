"Magda macht das schon" erhält zweite Staffel

© RTL / Christiane Pausch

Noch bevor am Donnerstagabend die zwei letzten Folgen von "Magda macht das schon" bei RTL zu sehen sind, hat der Sender die Sitcom um eine zweite Staffel verlängert. Alles andere wäre aufgrund der sehr guten Quoten aber auch eine Überraschung gewesen.

Mit "Magda macht das schon" hat RTL Anfang Januar seine Sitcom-Offensive gestartet. Zwischenfazit: Die Offensive ist geglückt. Mit durchschnittlich 18 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief es bislang richtig gut für die Serie aus dem Hause Polyphon Film. Zwischenzeitlich kletterte der Marktanteil sogar auf mehr als 20 Prozent, 3,22 Millionen Menschen sahen sich die Folgen im Schnitt an. Dabei profitiert "Magda" auch vom starken Vorlauf durch den "Lehrer".

Die Fans der Sitcom können sich nun jedenfalls freuen: "Magda" erhält eine zweite Staffel. Das hat RTL am Donnerstagabend fast schon beiläufig via Twitter verraten. Weitere Details dazu blieb der Sender vorerst schuldig, was in einem so frühen Stadium allerdings nicht ungewöhnlich ist. Die erste Staffel umfasst zehn Folgen. In den kommenden Wochen geht es bei RTL am Donnerstagabend übrigens lustig weiter: Nächste Woche startet im Anschluss an den "Lehrer" die neue Sitcom "Triple Ex", Anfang März folgt mit "Nicht tot zu kriegen" das Sitcom-Comeback von Jochen Busse.

Marktanteils-Trend: Magda macht das schon