Schauspielerin Kerstin Gähte ist gestorben

Die aus zahlreichen Fernsehserien und Filmen bekannte Schauspielerin Kerstin Gähte ist am Mittwoch nach langer schwerer Krankheit verstorben. Bekannt wurde sie vor allem durch zahlreiche Rollen in den Telenovelas von ARD und ZDF.

Sie ist bis zuletzt am Theater und im Fernsehen zu sehen gewesen, nun ist Schauspielerin Kerstin Gähte gestorben. Am vergangenen Mittwoch, den 1. Februar, hat sie den zweijährigen Kampf gegen den Krebs verloren. Sie wurde nur 58 Jahre alt. Ihr Mann, der Schauspieler Lutz Reichert ("Tatort"), hat den Tod via Facebook bestätigt. Er schreibt: "Wir sind dankbar, dass sie nicht lange leiden musste und friedlich bei uns zu Hause einschlafen durfte."

Neben ihrem Theater-Engagement, bis zuletzt stand sie etwa in dem Stück "Ziemlich beste Freunde" auf der Bühne, war sie auch in vielen TV-Sendungen zu sehen. Vor allem tauchte sie mit verschiedenen Figuren immer wieder in den Telenovelas von ARD und ZDF am Nachmittag auf. So spielte sie zwischen 2004 und 2005 in den ersten rund 220 Folgen von "Bianca - Wege zum Glück" mit. Auch beim "Sturm der Liebe" und "Lena - Liebe meines Lebens" war sie zu sehen. Sieben Jahre lang spielte sie zudem die Evelyn Krings in de WDR-Serie "Die Anrheiner". Außerdem spielte Gähte in einigen Verfilmungen von Erzählungen von Inga Lindström und Rosamunde Pilcher mit, zuletzt war sie Anfang dieses Jahres im "Taunuskrimi" des ZDF zu sehen.