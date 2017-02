El-Maimouni moderiert für den WDR "Westart live"

© WDR

Siham El-Maimouni wird künftig öfters im Fernsehen zu sehen sein: Wie der WDR nun bekanntgegeben hat, wird sie ab sofort auch die Kultursendung "Westart live" moderieren. Thomas Hermanns bleibt aber auch weiterhin an Bord.

Schon bislang ist Siham El-Maimouni eine WDR-Mitarbeiterin gewesen: So gehört sie etwa seit Jahren zum festen Reporterteam des gesellschaftspolitischen Magazins "neuneinhalb - Deine Reporter". Darüber hinaus moderiert sie auch beim WDR-Radiosender Cosmo, der bis Ende des vergangenen Jahres noch Funkhaus Europa hieß. Dafür wurde sie auch bereits mit dem Deutschen Radiopreis als Beste Moderatorin ausgezeichnet. Nun bekommt El-Maimouni noch mehr beim WDR zu tun.

Sie wird ab sofort nämlich auch die Kultursendung "Westart live" moderieren. Insgesamt zehn Mal wird sie in diesem Jahr die Sendung präsentieren, in den übrigen Ausgaben steht wie gewohnt Thomas Hermanns vor der Kamera. Ihren ersten Einsatz in der wöchentlichen Sendung hat sie bereits am kommenden Montag, den 6. Februar. Ab 22:40 Uhr begrüßt sie unter anderem den Philosophen Richard David Precht, den Kochbuchautoren Attila Hildmann, den Hornisten Felix Klieser sowie die Kabarettistin Christin Henkel. Außerdem wird der Künstler Luki in "Westart live" eine Kunst-Modenschau gestalten.

Siham El-Maimouni freut sich auf ihren neuen Job und sagt: "Für mich ist ‚Westart live‘ nicht nur eine Kultursendung, sondern auch eine Kultsendung. Ich darf Teil einer Sendung sein, die deutlich macht, wie facettenreich und spannend Kultur- und Kunstthemen sind und die zeigt, dass in Nordrhein-Westfalen viel Beachtenswertes auch abseits des Mainstreams stattfindet. Und eine Livesendung moderieren zu dürfen, die sich mit den Themen auseinandersetzt, für die ich brenne, ist für mich das Nonplusultra."