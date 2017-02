SWR Aktuell bezieht neues News-Studio in Mainz

© SWR/Alexander Kluge

Nach 14 Jahren hat das alte Nachrichtenstudio des SWR im Mainzer Funkhaus ausgedient. Von der kommenden Woche an senden die Nachrichten aus neuen volldigitalen Räumlichkeiten. Dadurch soll es auch mehr Raum zum Erklären geben.

Pünktlich zur Einführung von SWR Aktuell als neue Nachrichten-Dachmarke werden die Nachrichten aus Rheinland-Pfalz am kommenden Montag erstmals einem neuen, voll digitalisierten Fernsehstudio im Mainzer Funkhaus gesendet. Der Umstieg war nach Angaben des SWR erforderlich, da das 14 Jahre alte Studio B mit der inzwischen veralteten SD-Technik sendete. Die Vorbereitungen für den Wechsel nahmen über zwei Jahre in Anspruch.

"Journalistisch unabhängig und nachrichtlich relevant für Rheinland-Pfalz zu sein, das ist und bleibt unser Ziel", sagt SWR-Landessenderdirektorin Simone Schelberg. "Mit unserem neuen, hochmodernen Studio können wir dieses Ziel auch visuell umsetzen. Technik und Design stehen dabei nicht für sich, sondern sie machen unsere Nachrichten auf optisch bestmögliche Weise erlebbar." Durch den Einsatz leichter, leistungsfähiger Kameras soll die Sendung fortan dynamischer als bisher daherkommen.

Insgesamt drei Kameras fahren in dem neuen Studio auf Schienen im Halbkreis um den Nachrichtentisch, der - neben der Moderatorinnen und Moderatoren - das einzige reale Element inmitten einer "grünen Hölle" darstellt. In Zukunft soll auch ein sogenannter "Erklärraum" neben dem Nachrichtentisch zum Einsatz kommen, in dem die Moderatoren komplexe Zusammenhänge anhand von Grafiken möglichst verständlich machen wollen. Neu dabei ist, dass der jeweilige Moderator dabei mit im Bild ist.