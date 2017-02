HR-Rundfunkrat hat einen neuen Vorsitzenden

© hr/Sebastian Reimold

Posten, wechsle dich: Im HR-Rundfunkrat kam es zu einer personellen Veränderung an der Spitze - allerdings mit bekannten Köpfen. Der bisherige Stellvertreter Harald Brandes rückt ab sofort zum Vorsitzenden auf, der bisherige Chef wird Vize.

Der Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks (HR) hat Harald Brandes in seiner konstituierenden Sitzung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Brandes, der Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern ist, gehört dem Gremium seit 2013 an und fungierte bislang als Stellvertreter. "Mir persönlich und dem gesamten Gremium liegt die Eigenständigkeit des HR sehr am Herzen. Wir werden die vor uns liegenden finanziellen Herausforderungen mit aller Kraft gemeinsam angehen", erklärte Harald Brandes am Freitag.

HR-Intendant Manfred Krupp: "Harald Brandes hat den öffentlich-rechtlichen Auftrag stets im Blick und setzt sich sehr für die Eigenständigkeit des hr ein." Zugleich dankte er Dulige für die Arbeit der vergangenen acht Jahre als Vorsitzender. "Er hat in einer unaufgeregten, immer konstruktiven Art die Menschen zusammengebracht, Wege bereitet und Lösungen erzielt." Dulige - Vertreter der evangelischen Kirche - wird künftig im Gegenzug als stellvertretender Vorsitzender des Rundfunkrats fungieren.