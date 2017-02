"WWM": Jauchs Kandidat darf noch einmal antreten

© RTL / Stefan Gregorowius

Weil seine 32.000-Euro-Frage nicht klar genug formuliert wurde, erhält ein Kandidat eine zweite Chance bei "Wer wird Millionär?". In der Sendung vom Montag war er auf 500 Euro zurückgefallen. Beim nächsten Mal muss er sich jedoch erneut qualifizieren.

Erst sorgte Kandidat Max Graf von Arnim für Wirbel, als er am Montagabend bei "Wer wird Millionär?" offen zu Protokoll gab, für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel keine Fahrkarte zu kaufen, da macht er schon die nächsten Schlagzeilen. Der Nachfahre der Schriftstellerin Bettina von Arnim wird nämlich in einer der nächsten Sendungen eine zweite Chance erhalten, nachdem er an der 32.000-Euro-Frage gescheitert war.

Wie RTL auf der Facebook-Seite der Quizshow bestätigte, wurde die Frage nicht klar genug formuliert. "Wer ist Namensgeber einer der drei größten deutschen Universitäten?", lautete die Frage, die Jauch seinem Kandidaten stellte. Die Antwortmöglichkeiten: A) Friedrich Wilhelm B) Ludwig Maximilian C) Ernst August D) Peter Alexander. Obwohl ihm sein Telefonjoker zur richtigen Antwort B geraten hatte, entschied sich Max Graf von Arnim für Antwort A - und fiel schließlich auf 500 Euro zurück.

Das Problem ist jedoch, dass es Ludwig Maximilian gar nicht gab, sondern sich der Name der besagten Münchner Universität auf Herzog Ludwig IX. und König Maximilian I. bezieht. Korrekterweise hätte RTL also nach mehreren Namensgebern einer der drei größten Unis des Landes fragen müssen. "E