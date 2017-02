RTL II: "Die Reimanns" lösen "Die Geissens" ab

© RTL II

Nachdem es für "Die Geissens" zuletzt eher mau lief, dürfen es montags demnächst wieder "Die Reimanns" richten. RTL II begleitet die Auswandererfamilie auch auf Hawaii und zieht sie im Programm auf 20:15 Uhr vor. Los geht es im März.

Mit derzeit im Schnitt noch nicht einmal viereinhalb Prozent in der Zielgruppe läuft es für "Die Geissens" derzeit bei RTL II alles andere als rund. Noch bis Anfang März werden Robert und Carmen Geiss dabei den Montagabend von RTL II bespielen, ehe sie dort von einer anderen Familie abgelöst werden. RTL II holt "Die Reimanns" zurück und befördert die Auswandererfamilie mit dem Start der neuen Staffel auf 20:15 Uhr.

Los geht es mit "Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben" am 13. März. Immer montags eröffnet RTL II die Primetime dann mit Konny und Manu Reimann, welche in den neuen Folgen in ihrer neuen Heimat, der hawaiianischen Insel O'ahu angekommen sind. In den neuen Folgen der Doku-Soap begleitet die Kamera die Reimanns dabei, wie die Kult-Auswanderer auf Konny Island III die ersten Gäste empfangen. Ein weiteres Thema der neuen Staffel ist die anstehende Hochzeit von Tochter Janina, welche ebenfalls auf der Insel den Bund der Ehe eingehen soll.

Zum Start der neuen Staffel sendet RTL II eingangs eine Doppelfolge der von Constantin Entertainment produzierten Doku-Soap. Zuletzt waren die Auswanderer im Herbst im Programm zu sehen. Im Schnitt erreichten die sechs Folgen von "Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben" dort einen Marktanteil von 6,1 Prozent. Insgesamt interessierten sich im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauer für die Geschichten aus den Staaten.