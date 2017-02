Kretzschmar tritt erneut bei "Schlag den Star" an

© ProSieben

In knapp zwei Wochen sendet ProSieben die erste neue Ausgabe "Schlag den Star" dieses Jahres. Als Duellanten verpflichtete der Sender dabei Stefan Kretzschmar, der zur Anfangszeit schon einmal an der teilnahm antrat und nun gegen keine Maschine antritt.

ProSieben hat am Sonntag bekannt gegeben, wer in gut zwei Wochen bei "Schlag den Star" antreten wird – und konnte mit Stefan Kretzschmar einen Promi präsentieren, der vor acht Jahren bereits einmal an der Show teilnahm. In der dritten Ausgabe der Show, die einst nach britischem Vorbild noch aufgezeichnet wurde und nur sieben Runden hatte, unterlag der Handballer damals allerdings einem Landwirt. Damals trat der Promi noch gegen einen Normalo an.

Bei seiner Rückkehr zu "Schlag den Star" bekommt es Kretzschmar nun allerdings mit einer anderen prominenten Persönlichkeit zu tun. Tim Bendzko tritt gegen den ehemaligen Handball-Profi und künftigen Sky-Experten an und darf dem Publikum zeigen, ob er denn nun Mensch oder vielleicht doch eine Maschine ist. Bendzko konnte als Coach der ersten Staffel "The Voice Kids" bereits Fernsehluft schnuppern und kennt das "Schlag den Star"-Studio bereits als Musikact.

Veränderungen gibt es unterdessen am Kommentatorenmikro. Nachdem sich Frank Buschmann in Richtung RTL und Sky verabschiedet hat, wird erstmals Darts-Experte Elmar Paulke die Spiele live kommentieren. Die Moderation übernimmt wie gehabt Elton, gespielt wird auch diesmal in fünfzehn Spielen wieder um ein Preisgeld von 100.000 Euro.