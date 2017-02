ProSiebenSat.1 schließt Factual-Deal mit US-Anbieter

© sixx

Im Frühjahr werden Programmfenster der US-Sender HGTV, DIY Network, Food Network und Travel Channel bei Sixx, ProSieben Maxx und kabel eins Doku starten. Ein neuer Deal sichert den Kanälen Nachschub im Factual-Entertainment-Bereich.

ProSiebenSat.1 TV Deutschland hat sich durch einen mehrjährigen Lizenz-Vertrag mit dem US-amerikanischen Programmanbieter Scripps Network frischen Factual-Nachschub für seine Sender Sixx, ProSieben Maxx und kabel eins Doku gesichert. Die strategische Zusammenarbeit soll im Frühjahr mit Programmfenstern der Scripps-Sender HGTV, DIY Network, Food Network und Travel Channel starten. Insgesamt haben die deutschen Sender Zugriff auf mehr als 1.200 Programmstunden in deutscher Erstausstrahlung. Auch die Online-Rechte sind Teil des Deals.

"Diese exklusive Partnerschaft mit einem der führenden US-Networks ist einzigartig in der deutschen TV-Landschaft", sagte Katja Hofem, die in der Geschäftsführung von ProSiebenSat.1 TV Deutschland für das New-Channel-Development verantwortlich zeichnet. "Die Scripps-Programmfarben Food, Home and Gardening, DIY und Travel sind der perfekte Fit für die Kernzielgruppen unserer Sender. Gleichzeitig bauen wir damit für unsere Werbekunden und unser eigenes Commerce-Geschäft neue attraktive Vermarktungsumfelder auf."

"Mit dieser Zusammenarbeit mit ProSiebenSat.1 TV Deutschland erweitern wir unsere internationale Präsenz in einem der dynamischsten TV-Märkte Europas", so Jim Samples, President International, Scripps Networks Interactive. "Dank dieser Partnerschaft erreichen wir mit unseren Lifestyle-Formaten eine neue Zuschauergruppe." Schon jetzt laufen Scripps-Formate auf ProSiebenSat.1-Sendern. Dazu gehören Formate wie "Fixer Upper - umbauen, einrichten, einziehen" oder "Listed Sisters" bei Sixx. Bei ProSieben Maxx sollen demnächst DIY-Formate wie "Treehouse Guys" und "Guy's Big Bite" starten.

Teil des Pakets sind übrigens auch Shows wie "Booze Traveler", die US-amerikanische Tochterfirmen der Red Arrow Entertainment Group für Scripps-Sender produzieren.