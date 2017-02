ARD & ZDF bei Zattoo künftig ohne Extrakosten in HD

© Zattoo

Nutzer des werbefinanzierten Free-Angebots von Zattoo erhalten ab sofort direkten Zugang zu ARD, ZDF und Kika in HD. Der Streaminganbieter schielt damit Kunden, die von der für Ende März geplanten DVB-T-Abschaltung betroffen sind.

Mit dem Start von DVB-T2 HD soll in diesem Jahr das neue digitale Antennenfernsehen seinen Weg in die Haushalte finden. Vom bevorstehenden Ende von DVB-T wollen diverse Anbieter profitieren - und buhlen daher schon jetzt um potenzielle Kunden. Dazu zählt auch der Streamingdienst Zattoo, der am Montag angekündigt hat, sein werbefinanziertes Free-Angebot um einige HD-Sender erweitern zu wollen.

Demnach stehen den Nutzern ab sofort in allen Zattpp-Apps die Sender Das Erste, ZDF und Kika in HD zur Verfügung. Zugleich soll auch das SD-Signal verbessert werden: Die Bandbreite dieser Streams verdoppelt sich von bisher 1,5 auf nunmehr 3 Mbit pro Sekunde.

"Wir gehen davon aus, dass HD-Auflösung in naher Zukunft der Standard in der TV-Verbreitung sein wird", so Jörg Meyer, Chief Officer Content & Consumer bei Zattoo. "Zattoo ist der erste und einzige TV-Streaming-Anbieter in Deutschland der HD-Sender dauerhaft kostenlos anbietet - auch um unseren Free-Nutzern zu zeigen, welche Qualität TV-Streaming mittlerweile erreicht hat. Unser Ansporn ist es, uns täglich noch ein bisschen mehr als attraktive Alternative zu traditionelleren Empfangswegen zu positionieren."