TNT Comedy strahlt Finale von "Girls" im April aus

Die "Girls" sind schon bald erwachsen und stehen kurz vor ihren finalen zehn Folgen: Ende April geht die Erfolgsserie von HBO nur wenige Wochen nach der US-Ausstrahlung auch auf TNT Comedy in die sechste und letzte Staffel.

In bislang fünf Staffeln wurden die Selbstfindungsgeschichten der vier Freundinnen Hannah Horvath (Lena Dunham), Marnie Michaels (Allison Williams), Jessa Johansson (Jemima Kirke) und Shoshanna Shapiro (Zosiza Mamet) im "Sex and the City"-Stil erzählt. Am 12. Februar feiert die sechste und letzte Staffel nun ihre Premiere auf ihrem Heimatsender HBO, ehe es am Dienstag, den 25. April auch hierzulande soweit ist. Dann kann man dem Vierergespann nämlich auch bei TNT Comedy dabei zuschauen, wie sie sich auf dem Scheideweg zum Erwachsenwerden verhalten. Wöchentlich um 21:25 Uhr wird es jeweils eine neue Episode der Serie zu sehen geben, bei der auch Adam Driver ("Star Wars: Episode VII") mit von der Partie ist.

Auch in den letzten zehn Folgen von "Girls" sind Beziehungsstress, Freundschaft und die Suche nach dem richtigen Job Hauptaugenmerk der Erzählung. Außerdem müssen die Mädels feststellen, dass Verzweiflung und Euphorie manchmal sehr nah beieinander liegen. Hannah erhält nämlich ein Jobangebot, das ihr Leben als Autorin dramatisch verändern könnte, während Marnie hingegen ihre neue Unabhängigkeit nach der Scheidung von Desi (Ebon Moss-Bachrach) genießt und diese mehr und mehr auslebt. Dadurch droht jedoch ihre Beziehung mit Ray (Alex Karpovsky) zu zerbrechen. Als Jessa und Adam (Adam Driver) außerdem gemeinsam an einem kreativen Projekt arbeiten, streiten sich die beiden immer häufiger und ihre Beziehung gerät ins Wanken. Beruflich scheint Shoshanna mit ihrem neuen Job in einer Marketing-Agentur endlich angekommen zu sein. Doch von ihren Freundinnen fühlt sie sich vor den Kopf gestoßen.

Neben dem üblichen Stammcast haben sich dieses Mal auch Riz Ahmed ("The Night Out"), Matthew Rys ("The Americans") und Tracy Ullman ("Tracy Ullman's Show") vor der Kamera eingefunden, um Gastrollen zu mimen. Als ausführende Produzenten sind einmal mehr Lena Dunham, sowie Judd Apatow ("Trainwreck") und Jennifer Korner ("Help Me Help You") tätig.