National Geographic mit erster eigener Dramaserie

Bereits im vergangenen Jahr hat National Geographic angekündigt, an einer eigenen Dramaserie zu arbeiten. Nun hat der Sender angekündigt, dass "Genius: Einstein" im April seine TV-Premiere feiern wird. Die erste Staffel besteht aus zehn Folgen.

Albert Einstein ist beliebt wie nie zuvor. Sat.1 fährt seit einigen Wochen gute Quoten mit Tom Beck aka. "Einstein" ein und hat die Serie gerade erst für eine zweite Staffel verlängert. Und nun hat National Geographic angekündigt, seine erste eigene Dramaserie ab April zu zeigen. Und auch bei "Genius: Einstein" geht es, der Titel lässt es ja schon vermuten, um den Physiker. Am 27. April zeigt der Sender ab 21 Uhr zum Start eine Doppelfolge, in den Wochen danach ist die Serie immer donnerstags mit einer Episode zu sehen.

Die Dramaserie beleuchtet die Geschichte eines phantasievollen, rebellischen und genialen Physikers, der ungeeignet für einen Lehrauftrag schien, aber eines der größten Mysterien des Universums entschlüsselte. Neben Albert Einsteins außergewöhnlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen wirft "Genius: Einstein" zudem einen genauen Blick auf das Privatleben Einsteins, auf seine leidenschaftlichen und komplexen persönlichen Beziehungen und seine schwerwiegenden Herausforderungen als Jude im beginnenden Nazi-Deutschland sowie als Immigrant in den USA. Zuschauer können die Serie in deutsch oder im englischen Originalton schauen. Nach der Ausstrahlung im TV können die Folgen zudem via Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket angesehen werden.

Die erste fiktionale Dramaserie der Sendergeschichte basiert auf dem Buch "Einstein: His Life and Universe" von Walter Isaacson. Die Rolle des alten Einstein übernimmt Oscar-Gewinner Geoffrey Rush, den jungen Einstein verkörpert Johnny Flynn. Daneben sind auch Emily Watson, Michael McElhatton und Seth Gabel in der Serie zu sehen. National Geographic zeigt "Genius: Einstein" als globale Eventserie in 171 Ländern und in 45 Sprachen.

Axel Gundolf, Director TV der FOX Networks Group Germany und Programmverantwortlicher von National Geographic, betont: "Mit ‚Genius: Einstein’ schlagen wir in der langen erfolgreichen Geschichte von National Geographic ein neues Kapitel auf. Wir freuen uns sehr, dass gerade dieser spannende Stoff um einen der größten Wissenschaftler aller Zeiten die Basis für unsere erste komplett geskriptete Serie ist. Die tolle Produktion rund um die Macher Ron Howard und Brian Grazer zeigt uns neben der wissenschaftlichen auch eine ganz private Seite von Albert Einstein. Zudem ist der brillante Geoffrey Rush wie geschaffen für diese Rolle."