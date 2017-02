Springer will News-App Upday stark ausbauen

© Samsung / Springer

Springers News-App Upday soll demnächst in deutlich mehr Ländern als bislang zur Verfügung stehen, das berichtet die britische "Financial Times". Im Zuge der Ausbreitung sollen auch deutlich mehr Mitarbeiter angestellt werden.

Im Dezember ist Springers News-App Upday erstmals in den Online-IVW-Zahlen aufgelistet worden. Und die Premiere fiel mit rund 89 Millionen Visits auch richtig stark aus, Upday schaffte damit auf Anhieb den Sprung in die Top 10 der stärksten Nachrichtenangebote (DWDL.de berichtete). Nun berichtet die britische "Financial Times", dass Springer das Angebot in den kommenden Monaten deutlich ausbauen will.

So soll Upday noch in diesem Jahr in zwölf weiteren Ländern starten, bislang ist die App, die nur auf Samsung-Geräten verfügbar und dort vorinstalliert ist, nur in Deutschland, Polen, Großbritannien und Frankreich nutzbar. Neu hinzukommen sollen im Laufe des Jahres Österreich, Belgien, Schweiz, Dänemark, Spanien, Finnland, Schweden, Irland, Italien, Holland, Norwegen und Portugal. Im Zuge dessen soll auch die Anzahl der Mitarbeiter verdoppelt werden: Von jetzt 25 auf dann 50.

Jan-Eric Peters, früherer Chefredakteur von WeltN24 und inzwischen Chief Product Officer bei Upday, sagte gegenüber der britischen Zeitung, dass man zu einem pan-europäischen Nachrichten-Service aufsteigen wolle. Die Anzahl der Unique User soll Ende des Jahres rund 20 Millionen betragen, bislang sind es rund acht Millionen.