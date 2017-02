Streamwerke holt sich Verstärkung von der UFA

© Streamwerke

Die Online-Produktionsfirma von ZDF Enterprises, Streamwerke, holt sich Verstärkung: Rebecca Ahlen wird Head of Content in dem noch recht jungen Unternehmen. Zuvor arbeitete sie mehrere Jahre bei UFA Serial Drama.

Erst im vergangenen Sommer wurde die Streamwerke GmbH, eine Produktionsfirma spezialisiert auf Online-Inhalte, von der ZDF Enterprises gegründet. Nun holt sich das junge Unternehmen mit Rebecca Ahlen Verstärkung. Die 33-Jährige wird Head of Content und verantwortet ab sofort die Kreativsparte der Streamwerke. Zu ihrem neuen Job sagt sie: "Meine Leidenschaft gilt dem Erschaffen neuer digitaler Produkte und Plattformen. Ich freue mich sehr, Teil eines Start-Ups zu sein, das zum richtigen Zeitpunkt in einen hochdynamischen Markt eintritt. Wir haben ein klasse Team und die Nachfrage an digitalen Bewegtbildprodukten steigt kontinuierlich. Es ist eine richtig gute Zeit für Storyteller und kreative Ideen."

Ahlen kennt sich mit öffentlich-rechtlichen Inhalten bereits aus: Zuvor arbeitete sie fünf Jahre lang als Head of Digital bei UFA Serial Drama und verantwortete dort zuletzt als Produzentin mehrere Webserien für Funk. "Wir freuen uns sehr über den Zuwachs im Team und sind zuversichtlich mit Frau Ahlen die perfekte Besetzung für den Posten gefunden zu haben", sagen die Geschäftsführer Dennis Papirowski und Jannik Hülshoff.