RTL-Show "It takes 2" geht am späten Abend zu Ende

Nachdem die Marktanteile von "It takes 2" zuletzt im tief einstelligen Bereich lagen und die Sat.1-Show "The Voice Kids" im Show-Duell deutlich vorne lag, zieht RTL die Notbremse. Das Finale der Sendung wird auf den späten Abend geschoben.

Eine neue Show auf einem ungewöhnlichen Sendeplatz - keine Frage, RTL ist mit der Ausstrahlung von "It takes 2" am Sonntagabend ein gewisses Risiko eingegangen. Das wollte man durch den Auftakt im Dschungelcamp-Umfeld eigentlich minimieren, doch nachdem schon die erste Folge der von Daniel Hartwich und Newcomerin Julia Krüger präsentierten Musikshow weniger als 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete, dürften bereits erste Alarmglocken in Köln geschrillt haben.

Seither gingen die Quoten massiv zurück: Ohne die Unterstützung durch "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und in Konkurrenz zur Sat.1-Show "The Voice Kids" blieb "It takes 2" am vorigen Wochenende mit gerade mal noch sechs Prozent Marktanteil völlig blass. Von den mehr als drei Millionen Zuschauern, die noch zum Start dabei waren, konnte RTL zuletzt kaum mehr als die Hälfte zum Einschalten bewegen. Und auch wenn nun ohnehin nur noch eine Folge aussteht, hat man sich in Köln dazu entschieden, seinen Show-Neustart in dieser Woche aus der Schusslinie zu nehmen.

Zuschauer-Trend: It takes 2



Das Finale, in dem Rebecca Siemoneit-Barum, Annett Möller, André Dietz und Dave Davis gegeneinander antreten, wird daher nicht mehr zur besten Sendezeit zu sehen sein. Stattdessen wird RTL am kommenden Sonntag um 20:15 Uhr zunächst den Spielfilm "Snow White and the Huntsman" ausstrahlen. "It takes 2" folgt dagegen erst um 23:20 Uhr und damit im Anschluss an "Spiegel TV". Der Sieger steht dadurch erst gegen 1:40 Uhr fest. Eine Fortsetzung der von Talpa Germany produzierten Sendung ist angesichts dieser Entwicklung freilich kein Thema mehr für RTL.