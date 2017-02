"Sag die Wahrheit" löst Opdenhövel freitags ab

© ARD/SWR/Peter A. Schmidt

Die SWR-Show "Sag die Wahrheit" schafft es Ende März ins Erste, wo sie dann immer freitags auf dem Quiz-Sendeplatz um 18:50 Uhr zu sehen ist. Dort lässt derzeit noch Matthias Opdenhövel das Alter von Personen erraten.

Im November bestätigte Das Erste gegenüber DWDL.de, dass man das erfolgreiche SWR-Format "Sag die Wahrheit" in diesem Jahr auch ins eigene Programm nehmen werde. Und nun hat der Sender auch bekanntgegeben, wann es soweit sein wird. Ab dem 24. März zeigt Das Erste "Sag die Wahrheit" immer freitags ab 18:50 Uhr. Dort ist derzeit noch Matthias Opdenhövel mit "Rate mal, wie alt ich bin" zu sehen - die letzte Sendung davon läuft am 10. März, eine Woche später zeigt Das Erste den Zapfenstreich für Joachim Gauck.

Weil "Sag die Wahrheit" mit dem Sprung ins Erste wohl deutlich mehr Zuschauer erreichen wird als bislang, hat der Sender dem Format ein neues Studios sowie ein neues Logo spendiert. Moderiert wird die Show nach wie vor von Michael Antwerpes. Am Konzept hat sich derweil nichts geändert: Drei Menschen behaupten von sich, ein und dieselbe Person zu sein - zwei lügen, und nur einer sagt die Wahrheit. Jeweils vier Promis stehen vor der Aufgabe, die Lügner mit Spürsinn, Intuition und Humor zu entlarven. Dem Rateteam gehören Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause und Smudo an. Darüber hinaus sollen auch Natalia Wörner, Hannes Jaenicke, Lisa Fitz sowie Jan Hofer als Ratefüchse zu sehen sein.

Zwei Tage vor dem Start von "Sag die Wahrheit", am 22. März, kehrt zudem "Hubert und Staller" zurück in den Vorabend des Ersten. Acht neue Folgen zeigt der Sender immer mittwochs ab 18:50 Uhr. Im vergangenen Jahr erreichte die Serie am Vorabend im Schnitt 9,5 Prozent Marktanteil und damit den besten Wert seit Bestehen - dennoch besteht nach wie vor Luft nach oben.