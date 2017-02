"heute-show" knackt Millionen-Marke bei Facebook

© ZDF

Gerade erst verzeichnete die "heute-show" im ZDF so viele Zuschauer wie noch nie, da kann man sich auf dem Lerchenberg über einen weiteren Erfolg freuen. Auf Facebook zählt die Nachrichtensatire neuerdings mehr als eine Million Fans.

Erst das Fernsehen, dann das Netz: Die "heute-show" ist bereits seit geraumer Zeit gewillt, ihre Erfolgsgeschichte auch in den sozialen Medien weiterzuschreiben. Nun hat die ZDF-Nachrichtensatire einen echten Meilenstein überwunden: Seit wenigen Tagen zählt die "heute-show" mehr als eine Million Facebook-Fans. Damit gehört das Format nun also der Riege der "Facebook-Millionäre" an, zu der aktuell unter anderem "Deutschland sucht den Superstar", "The Voice of Germany" oder "Berlin - Tag & Nacht" zählen.

An den Start ging die Facebook-Seite der "heute-show" bereits im Jahr 2010, doch erst seit rund zwei Jahren kümmert sich Prime Productions gemeinsam mit dem ZDF mit einer eigenen Online-Redaktion um Inhalte für die Netz-Gemeinde. Karolina Salamon (ZDF) und Crossmedia-Producer Jochen Voß (Prime Productions) haben es sich zur Aufgabe gemacht, speziell für die Social-Media-Auftritte satirische Inhalte zu entwickeln, um den Nutzern eine tägliche Dosis "heute-show" zu geben.

"Die 'heute-show' ist eine der stärksten Marken des ZDF, nicht nur im TV, sondern auch im Netz", freut sich ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler und sagt zu DWDL.de: "Der Erfolg zeigt, dass es sich lohnt, für jede Verbreitungsform eigene Inhalte herzustellen, die Zuschauer und Nutzer an unsere Programme binden." Tatsächlich ist die Sendung mittlerweile längst nicht mehr nur auf Facebook vertreten. So ging im April 2015 der Twitter-Account an den Start, der inzwischen mehr als 100.000 Follower zählt. Auch auf Instagram und YouTube ist die "heute-show" seit Herbst vertreten.

Gleichzeitig feierte die Nachrichtensatire mit Oliver Welke zuletzt im Fernsehen neue Rekorde: Erst am vorigen Freitag verzeichnete die Sendung 4,42 Millionen Zuschauer - und damit mehr als je zuvor (DWDL.de berichtete).