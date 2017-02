ZDF-Magazin "ML Mona Lisa" steht vor dem Aus

© ZDF/Jens Hartmann

Dem ZDF-Magazin "ML Mona Lisa" droht die Einstellung. Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt, gibt es Überlegungen, den Klassiker noch in diesem Jahr zu beenden. Stattdessen will man auf "Constructive Journalism" setzen.

Seit knapp 30 Jahren ist "ML Mona Lisa" fester Bestandteil des ZDF-Programms. Galt die Sendung anfangs als Frauenmagazin, so wird bereits seit einigen Jahren versucht, unter dem Motto "Frauen, Männer und mehr" auch verstärkt männliche Zuschauer anzusprechen. Jetzt steht der Klassiker jedoch vor dem Aus: Wie ein Sendersprecher gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, wird derzeit darüber nachgedacht, die Sendung ab Spätsommer 2017 einzustellen.

Aus diesem Grund soll die in München ansässige "Mona Lisa"-Redaktion aufgelöst werden. "Das ZDF ist dazu im Gespräch mit dem Personalrat und der Redaktion. Allen Kolleginnen und Kollegen werden neue Aufgaben innerhalb des ZDF angeboten", heißt es von Seiten des Senders. Das mögliche Aus von "ML Mona Lisa" ist dabei wohl im Zusammenhang mit Veränderungen im Wochenend-Programmschema zu sehen, an denen man auf dem Lerchenberg derzeit arbeitet.

"Um das Programm am Samstag zu stärken und publizistisch auffälliger zu werden, wird ein neues halbstündiges Dokumentationsformat vorbereitet, das den skandinavischen und britischen Vorbildern von 'Constructive Journalism' folgt und sich mit gesellschaftspolitischen Themen im europäischen Vergleich befassen soll", erklärte ein ZDF-Sprecher am Mittwoch auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. Die Pläne sind also schon reichlich konkret.

Im vorigen Jahr verzeichnete "ML Mona Lisa" auf dem Sendeplatz am Samstag um 18:00 Uhr im Schnitt rund 1,3 Millionen Zuschauer. Präsentiert wird die Sendung seit 2011 von Barbara Hahlweg, seit fünf Jahren ist zudem Alexander Mazza als Moderator an Bord.