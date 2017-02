Sixx zeigt dritte "Royals"-Staffel schon ab März

© E!

Im Dezember ist die dritte Staffel der US-Serie "The Royals" beim amerikanischen Kabelsender E! Entertainment gestartet, schon im März sind die zehn neuen Folgen auch in Deutschland zu sehen. Erneut übernimmt Sixx die Ausstrahlung.

Bei ProSieben hat "The Royals" eins nicht funktioniert, daher gab man die Serie im vergangenen Jahr an den Frauensender Sixx ab. Die zweite Staffel lief dort im November und Dezember und erreichte im Schnitt 80.000 Menschen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 0,9 Prozent. Also ebenfalls keine sehr berauschenden Werte für den Sender. Dennoch drückt Sixx nun auf die Tube und zeigt die dritte Staffel der Serie bereits ab März.

Am Montag, den 20. März, geht’s los. Erneut setzt Sixx auf den relativ späten Sendeplatz ab 22:10 Uhr - davor laufen Wiederholungen der "Gilmore Girls". Die dritte Staffel besteht, wie die ersten beiden Durchläufe, aus zehn Folgen und ist in den USA erst im Dezember gestartet, die letzten zwei Folgen wurden dort auch noch nicht ausgestrahlt. Noch wurde "The Royals" zudem nicht für eine vierte Staffel verlängert, bei E! Entertainment sind die Reichweiten im Verlauf der Staffeln sukzessive zurückgegangen.