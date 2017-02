HD+ bringt HDTV-Inhalte auf mobile Endgeräte

© HD+

Gute Nachrichten für alle Kunden von HD+: Ab sofort ist es möglich, über den neuen Service HD+ ExtraScreen HD-Inhalte auch auf Smartphones und Tablets zu sehen. Vorerst kommen aber nur iOS-Kunden in den Genuss des neuen Angebots.

Wer das neue Angebot von HD+ nutzen will, muss einige Voraussetzungen erfüllen. So brauchen die Kunden neben dem Satelliten-Receiver Humax UHD 4tune+ mit einer aktiven HD+-Karte auch die App "HD+ Connect". Weitere Receiver-Hersteller sollen in Zukunft folgen. Das Problem: Die App ist vorerst nur für iOS-Kunden verfügbar, eine Android-Version ist für das zweite Quartal 2017 geplant. Anders als bei bisherigen Sat-IP-Lösungen wird es mit HD+ ExtraScreen erstmals technisch möglich sein, auch verschlüsselte HDTV-Programme über Satellit auf Smartphones oder Tablets zu sehen.

Die App ist kostenfrei und enthält auch keine Werbung, die User müssen sich lediglich einmalig registrieren. Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung bei HD+, erklärt: "Das Mediennutzungsverhalten in Deutschland und damit auch die Art und Weise, wie Konsumenten fernsehen, hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Mit innovativen Lösungen wie HD+ ExtraScreen wird HD+ dem Bedürfnis der Konsumenten nach mehr Flexibilität gerecht."