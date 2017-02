Line-Up für Naidoos "Wunschkonzert" bei Sky ist fix

© Sky Deutschland/Mike Kraus

Sky hat das endgültige Line-Up für die erste Ausgabe von "Xaviers Wunschkonzert" bekanntgegeben: Neben Doro Pesch und Tom Gaebel werden auch Tim Bendzko und Laith Al-Deen Songs live vor einem Publikum singen.

Am 17. Februar startet beim noch recht jungen Entertainment-Sender Sky 1 die neue Show "Xaviers Wunschkonzert Live". Ähnlich wie bei "Sing meinen Song" wird Xavier Naidoo dort mit verschiedenen Musikern Songs singen - jeder Künstler bringt verschiedene Songs mit und die Zuschauer entscheiden, was gesungen wird. Anschließend entscheidet das Publikum vor Ort, welcher Song ihnen am besten gefallen hat. Dem Zuschauer, der sich den Siegersong gewünscht hat, winkt ein Wohnzimmerkonzert von einem der Künstler.

Bereits vor rund zwei Wochen hat Sky bekanntgegeben, dass die "Queen of Metal" Doro Pesch und Jazz-Musiker Tom Gaebel an der ersten Show teilnehmen werden (DWDL.de berichtete). Nun steht das komplette Line-Up fest: Neben Pesch und Gaebel komplettieren Tim Bendzko und Laith Al-Deen die Riege der Musiker. Die erste Show kommt übrigens aus einem Club in Mannheim, der Heimatstadt von Xavier Naidoo.

Produziert wird "Xaviers Wunschkonzert Live" von Naidoo Entertainment, die Moderation übernimmt neben dem Musiker auch Esther Sedlaczek. Anders als sonst üblich wird die Show nicht wöchentlich gezeigt, sondern in unregelmäßigen Abständen, die zweite Ausgabe ist für den 21. April geplant.