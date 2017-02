Wandel dank Digitalisierung: Bester Newsclip gesucht

© IJF

Amazon, DWDL.de, "La Stampa", "El Pais" und "Vice" schicken fünf Studierende zum International Journalism Festival nach Perugia. Dafür suchen wir den besten Newsbeitrag, der die Digitalisierung zum Thema hat. Die Clips können ab sofort eingereicht werden.

Zwischen dem 5. und 9. April findet nun schon zum elften Mal das International Journalism Festival (IJF) in Perugia statt. Amazon tritt erneut als Hauptsponsor auf, DWDL.de, "La Stampa", "El Pais" und "Vice" sind als Medienpartner mit an Bord und schicken fünf Studierende zum Festival. Dafür suchen wir die fünf besten Video-Newsclips zum Thema "Eine Geschichte des Wandels dank Digitalisierung und neuer Technologien". Die fünf Landessieger aus Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Großbritannien gewinnen eine Reise nach Perugia und nehmen an dem Festival teil.

Die Videos können ab sofort eingereicht werden und dürfen eine maximale Länge von zwei Minuten haben, zur Teilnahme aufgerufen sind Studierende im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Alle fünf Gewinnerclips werden während des Festivals von den Medienpartnern veröffentlicht, also auch von DWDL.de. Beurteilt werden die Clips nach den Kriterien Themen-Relevanz, redaktioneller Stil, Informationsgehalt, innovative Idee und dramaturgischer Aufbau. Einsendeschluss für die Beiträge ist der 6. März.

"Dank neuer Möglichkeiten der Verbreitung von Inhalten, bezahlbar gewordenen Gadgets und frischen Ideen junger Journalisten, die nicht nur unsere Welt und die Art wie wir heute leben in Frage stellen, sondern auch die Rolle und die Zukunft des Journalismus selbst hinterfragen, entsteht eine spannende Vielfalt des Video-Journalismus", sagt Thomas Lückerath, Chefredakteur von DWDL.de. "Wir freuen uns über das neue Video-Format dieses Wettbewerbs und über hoffentlich viele inspirierende Einsendungen."

Arianna Ciccone, die 2006 zusammen mit Chris Potter das International Journalism Festival gründete erklärt, warum ihr das diesjährige Thema der digitalen Transformation besonders wichtig ist: "Das vor elf Jahren ins Leben gerufene IJF konnte sich erst durch die fortlaufende Entwicklung des Internets entwickeln. Durch das Internet konnten wir die Inhalte des Events in der Welt verbreiten und jedem Menschen jederzeit zugänglich machen. Dadurch entstand eine aktive Community, die durch Leidenschaft für Journalismus und den Austausch von Wissen und Neuheiten verbunden ist."