"Bares für Rares" darf im Sommer in die Primetime

Weil "Bares für Rares" schon seit einiger Zeit im ZDF-Nachmittagsprogramm hervorragend läuft und immer neue Rekorde aufstellt, darf die Sendung im Sommer auch in der Primetime ran. Zunächst plant das ZDF zwei abendfüllende Shows.

Über die Quotenerfolge von Horst Lichter in "Bares für Rares" haben wir in den vergangenen Wochen immer wieder berichtet: Längst stellt die Trödelsendung "Sturm der Liebe" im Ersten in den Schatten. Rund drei Millionen Menschen schalten derzeit im Schnitt ein, wenn das ZDF um kurz nach 15 Uhr die Sendung ausstrahlt, der durchschnittliche Marktanteil liegt bei 21,2 Prozent. "Bares für Rares" ist ein echtes Quotenphänomen.

Das hat man längst auch beim ZDF erkannt und will nun noch mehr. Wie ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de bestätigt, wird "Bares für Rares" im kommenden Sommer an zwei Abenden in der Primetime zu sehen sein. Horst Lichter deutete so etwas bereits auf dem Roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises im Gespräch mit DWDL.de an. Genaue Sendetermine stehen noch nicht fest, auch Details zum Aufbau der Show gibt es derzeit noch nicht. Bis zum Sommer haben das ZDF und die zuständige Produktionsfirma Warner Bros. aber ja auch noch ein bisschen Zeit, bis dahin macht Quotenkönig Lichter einfach am Nachmittag weiter.