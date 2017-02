"Criminal Minds"-Spin-Off: Sat.1 geht kein Risiko ein

© ABC Studios

Ende März schafft es das Ermittler-Team von "Criminal Minds: Beyond Borders" auch nach Deutschland. Sat.1 geht bei der Wahl des Sendeplatzes kein Risiko ein und zeigt das Spin-Off auf dem gelernten "Criminal Minds"-Termin.

Aus Quotensicht hat "Criminal Minds" hierzulande dem Dauerbrenner "Navy CIS" längst den Rang abgelaufen. Entsprechend große Hoffnungen wird man bei Sat.1 mit dem neuen Ableger "Criminal Minds: Beyond Borders" legen, der in den USA im Frühjahr bereits in die zweite Staffel starten wird. Für die erste gibt's hierzulande nun auch einen Ausstrahlungstermin: Die neue FBI-Einheit "Beyond Borders" wird ihre Arbeit am 23. März aufnehmen - jeweils donnerstags um 20:15 Uhr und damit auf dem bewährten "Criminal Minds"-Sendeplatz. Bei der Wahl des Sendeplatzes geht der Sender also kein Risiko ein.

Schauspieler Gary Sinise, der einst schon neun Staffeln lang für die Krimiserie "CSI: NY" vor der Kamera stand, fungiert als Kopf des neuen Profiler-Teams. Nach "Criminal Minds: Team Red" handelt es sich bei "Criminal Minds: Beyond Borders" übrigens bereits um das zweite Spin-Off der erfolgreichen Serie. Dem "Team Red" wurde im Jahr 2011 jedoch nach nur einer Staffel schon wieder der Stecker gezogen. In den USA hatte zuletzt aber auch "Beyond Borders" mit rückläufigen Quoten zu kämpfen.

Zur Einheit, von der der neueste Ableger handelt, gehört neben Agent Jack Garrett (Gary Sinise) die Anthropologin Agent Clara Seger (Alana De La Garza), der aus einer Militärfamilie stammende Matt Simmons (Daniel Henney) und die Gerichtsmedizinerin Mae Javis (Annie Funke). Computerexperte des Teams ist Russ "Monti" Montgomery (Tyler James Williams), der von den USA aus die digitalen Fäden in der Hand hält.