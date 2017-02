Wollnys und Rosin kochen ab März wieder

© RTL II

Im März bringt RTL II die zweite Staffel von "Lecker Schmecker Wollny" auf Sendung, zuvor laufen die "Kochprofis". Bei kabel eins setzt man statt den Wollnys lieber auf einen richtigen Koch und holt Frank Rosin zurück. Und bei Vox brutzeln die Dschungelcamper.

Zwei etablierte Kochformate kehren im März bei RTL II und kabel eins zurück: Ab Donnerstag, den 23. März, zeigt RTL II neue Folgen von "Lecker Schmecker Wollny - Silvias Schnäppchenrezepte". Die erste Staffel erreichte im Sommer des vergangenen Jahres im Schnitt 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährige und damit deutlich bessere Quoten als das Originalformat zuletzt. RTL II hat in der Vergangenheit zudem immer wieder betont, Spin-Offs mit seinen bekannten Familien zu machen, "Lecker Schmecker Wollny" war 2016 eins der ersten Formate in diesem Bereich. Im Vorfeld der Wollny-Kochsendung setzt RTL II auf die "Kochprofis".

Einen echten Profikoch gibt es bei kabel eins ab dem 21. März zu sehen, dann kehrt nämlich Frank Rosin aus seiner Pause zurück. Wie gewohnt zeigt kabel eins die neuen Folgen von "Rosins Restaurants" immer dienstags zur besten Sendezeit. Die letzte Staffel der Kochsendung ist gerade erst zu Ende gegangen, nun zeigt kabel eins am Dienstag "Neues vom Hankenhof". In Zukunft könnte es bei "Rosins Restaurants" übrigens immer mal wieder um Kantinen gehen, das stellte der Sender in der vergangenen Woche gegenüber DWDL.de in Aussicht.

Rein ins kulinarische Abenteuer stürzt sich im März auch Vox, am Sonntag, den 19. März, lädt der Sender zum obligatorischen Dschungel-Spezial des "Promi-Dinners". In der zweieinhalbstündigen Sendung bekochen sich Nicole Mieth, Markus Majowski, Alexander "Honey" Keen, Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess - und haben sich dabei sicher viele Geschichten aus dem Dschungel zu erzählen.