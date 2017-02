Mojtos Beta Film wird Gesellschafter bei X Filme

© X Filme

Die X Filme-Gruppe strukturiert ihr Geschäft neu und fasst mehrere Bereiche unter einer Dachgesellschaft zusammen. Gleichzeitig ist nun Jan Mojtos Beta Film als strategischer Partner mit dabei. Und auch das Management-Team wird verstärkt.

Jan Mojtos Beta Film beteiligt sich als strategischer Partner an der X Filme-Gruppe, die gleichzeitig angekündigt hat, ihr Geschäft neu zu strukturieren. Die Bereiche Entwicklung, Produktion, Verleih und Vertrieb sollen unter der Dachgesellschaft X Filme Holding GmbH zusammengefasst werden, um der zunehmenden Vielschichtigkeit der audiovisuellen Branche Rechnung zu tragen, heißt es.

Um das Management-Team zu verstärken, wird Andreas Brey von der DZ Bank zur neugeschaffenen Dachgesellschaft wechseln, die er gemeinsam mit Stefan Arndt und Uwe Schott führen wird. Brey wird neben Zuständigkeiten für den Finanzbereich insbesondere im Bereich Business Development der X Filme-Gruppe tätig sein. Die X Filme Creative Pool GmbH und die X Verleih AG sollen ihre bisherige Tätigkeit in unveränderter Besetzung fortsetzen.



"Nachdem wir nun schon seit über 22 Jahren in der deutschen Film-, Fernseh-, Verleih- und Kinolandschaft intensiv aktiv sind, freue ich mich, gemeinsam mit Tom Tykwer, Wolfgang Becker, Dani Levy, Uwe Schott und Manuela Stehr die Freude an der Filmkunst noch viele weitere Jahre genießen zu können", erklärte X Filme-Geschäftsführer Stefan Arndt, der die Produktionsfirma X Filme Creative Pool 1994 zusammen mit Becker, Levy und Tykwer gegründet hat. Entstanden sind seither unter anderem "Lola rennt", "Goodbye Lenin", "Das weiße Band" und "Cloud Atlas".

Die Holding-Geschäftsführer Uwe Schott und Andreas Brey betonten: "Durch die Beteiligung der Beta Film wird X Filme künftig noch mehr von der Verzahnung von Produktion und nationalem wie internationalem Vertrieb profitieren." Beta-Film-Geschäftsführer Jan Mojto: "Diese Partnerschaft ist für uns ein weiterer Schritt, mit den interessanten deutschen Produzenten zusammenzuarbeiten, um aus Deutschland heraus Inhalte auch für den internationalen Markt herzustellen."