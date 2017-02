Schweighöfer-Serie ist zum Start weltweit verfügbar

© Amazon Studios/Pantaleon Films/Warner Bros./Stephan Rabold

Großer Aufschlag für "You are Wanted": Amazon will seine erste deutsche Serie gleich zum Start allen Prime-Mitgliedern in über 200 Ländern zur Verfügung stellen. Für den deutschen Amazon-Video-Chef sind das "bahnbrechende Neuigkeiten".

Wenn Amazon mit "You are Wanted" am 17. März seine erste deutsche Serie startet, dann werden Zuschauer in aller Welt die Produktion von und mit Matthias Schweighöfer sehen können. Wie der Streamingdienst bestätigte, soll die Serie in mehr als 200 Ländern auf sechs Kontinenten verfügbar sein. Alle sechs Folgen stehen demnach zusätzlich in englischer, französischer, italienischer und spanischer Synchronfassung zur Verfügung. Zusätzlich bietet Amazon Untertitel auf Portugiesisch, Hindi und Japanisch an.

Nach Angaben von Amazon war bisher keine andere deutsche Serie in so vielen Ländern zu sehen. Möglich macht das die massive Expansion: Seit Mitte Dezember ist das Streaming-Angebot ebenso wie der Konkurrenz Netflix fast weltweit verfügbar. Entsprechend stolz äußert sich Matthias Schweighöfer, der bei "You are Wanted" nicht nur als Hauptdarsteller fungiert, sondern auch als Regisseur und Produzent: "Wir wollten mit 'You are Wanted' eine deutsche Serie schaffen, die genauso ein internationales Publikum anspricht", sagt er.

Und weiter: "Zusammen mit Amazon zeigen wir erstmals in der Fernsehgeschichte eine deutsche Serie weltweit. Wir und unsere Partner von Warner Bros. freuen uns schon darauf, diese spannende Geschichte den Zuschauern rund um den Globus zu zeigen." Christoph Schneider, Geschäftsführer von Amazon Video Deutschland, spricht gar von "bahnbrechenden Neuigkeiten für die deutsche TV-Landschaft" und zeigt sich vom Erfolg überzeugt: "Wir glauben, dass Qualitätsserien aus Deutschland, wie 'You are Wanted', Kunden auf der ganzen Welt begeistern können."

Matthias Schweighöfer spielt in der Serie den jungen Hotelmanager und Familienvater Lukas Franke, der brutal aus seinem Alltag gerissen wird, als jemand seine persönlichen Daten hackt und beginnt, seine Lebensgeschichte umzuschreiben. Seltsame Nachrichten tauchen auf. Seine digitale Identität wird verändert. Das BKA verdächtigt ihn, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Selbst seine Frau (Alexandra Maria Lara) beginnt an ihm zu zweifeln. Als schließlich auch noch sein Kind bedroht wird, ist für Lukas klar: Er muss sich wehren. Er verbündet sich mit Lena Arandt (Karoline Herfurth), ebenfalls ein Opfer der Hacker. Mit ihrer Hilfe versucht er, die Hacker ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen.