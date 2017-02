Maxdome-CEO Zerai wird Digitalchef bei P7S1

© DWDL/ProSiebenSat.1 © ProSiebenSat.1 TV Deutschland

Filmon Zerai, bislang Co-Chef der VoD-Plattform Maxdome, steigt im Konzern auf und wird Chief Digital Officer bei ProSiebenSat.1 TV Deutschland. Im Zuge dessen wird er auch Mitglied der Geschäftsführung, er soll die digitalen Aktivitäten der Sender verantworten.

Erst vor wenigen Wochen hat Filmon Zerai, Co-Geschäftsführer bei Maxdome, in Berlin "Jerks" vorgestellt (DWDL.de berichtete). Die erste eigene Serie der Plattform soll der Marke Maxdome endlich zu mehr Relevanz verhelfen. Es ist wohl eines der letzten größeren Projekte für Zerai bei Maxdome gewesen: Zum 1. März steigt er in die Geschäftsführung von ProSiebenSat.1 TV Deutschland auf. Als Chief Digital Officer (CDO) soll sich Zerai in Zukunft um die Weiterentwicklung und Optimierung der digitalen Aktivitäten der Sendermarken kümmern.

Gemeinsam mit Wolfgang Link, Vorsitzender der Geschäftsführung, Katja Hofem (COO) und Oliver Merz (CFO) soll Zerai die ganzheitliche Multiplattform- und Contentstrategie der ProSiebenSat.1 TV Deutschland vorantreiben. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an Wolfgang Link. Über seinen neuen Job sagt er: "Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe und die Möglichkeit, die erfolgreichen Formate unseres Hauses noch weiter in die digitale Welt zu verlängern und damit unser bereits bestehendes Digital-Portfolio zu stärken."

Wolfgang Link erklärt: "Mit Filmon Zerai konnten wir einen ausgewiesenen Experten für diese Aufgabe gewinnen. Gemeinsam mit unseren Senderchefs wird er für eine plattformübergreifende, integrierte Markenführung sorgen. Seine Leidenschaft für unsere Inhalte und sein strategisches und digitales Knowhow hat er bereits in verschiedenen Funktionen in unserer Gruppe bewiesen."

Vor seiner Zeit beim Medienkonzern arbeitete Zerai in verschiedenen leitenden Positionen in internationalen Unternehmen und Beratungsfirmen wie der Boston Consulting Group. Anfang 2014 startete er bei der ProSiebenSat.1-Gruppe zunächst als Director Strategy and Operations im Vorstandsbereich Digital and Adjacent, später wurde er Co-Chef von Maxdome.